Talent scout - Cunha, talento brasiliano che ha colpito la Germania

In questa sessione di mercato c'è un giovane talento che è tornato alla ribalta tra i desideri delle società, sopratutto di Serie A. Si tratta dell'attaccante brasiliano Matheus Cunha, giocatore di proprietà dell'Herta Berlino e vincitore della medaglia d'Oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo in finale contro la Spagna. Un giocatore che ha fatto già parlare di sè in passato e che è riuscito a dimostrare il suo valore tra gli addetti ai lavori. Si tratta di un attaccante che, a dispetto della giovane età, vanta una grande esperienza a livello professionistico, dopo essere cresciuto al Coritiba, essere passato poi al Sion in Svizzera, per poi iniziare la sua esperienza in Germania, prima al Lipsia, dove incantò un grande scopritore di talenti come Ralf Ragnick, e poi nella sua squadra attuale, l'Herta Berlino.

Si tratta un attaccante che può fungere da seconda punta, da esterno da attacco, all'occorrenza anche da prima punta. Dotato di ottima tecnica e bravo nell'uno contro uno, che gli consente di creare la superiorità numerica. Ha nei piedi un buon numero di gol, ma da questo punto di vista potrebbe ancora migliorare visti i mezzi tecnici e atletici a disposizione. Pur essendo dotato di lunghe leve, anche se alto 185 centimetri, ha un'ottima rapidità che gli consente di essere pericoloso soprattutto quando si trova nei pressi dell'area avversaria. Non solo, ma nell'ultima stagione è stato impiegato anche da trequartista, cosa che lo ha reso bravo ad agire da regista offensivo.

Come detto, nelle ultime stagioni, è stato cercato da tante squadre tra cui proprio l'Inter, anche in questa sessione, per sostituire Romelu Lukaku passato al Chelsea, ma anche dall'Atalanta, che cerca ancora un giocatore tecnico capace di non far rimpiangere il Papu Gomez. Vedremo se il brasiliano riuscirà a fare il grande salto in una società che può lottare per traguardi differenti rispetto alla salvezza. Intanto, con le sue giocate e le sue qualità, è riuscito ad ingolosire più di un addetto ai lavori.