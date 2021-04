SuperLega - Boniek: "Agnelli voleva aiutare il calcio? Mi viene da ridere"

Zbigniew Boniek, nuovo vice presidente della UEFA e sin da subito fiero oppositore della Superlega, ha parlato al Corriere dello Sport degli ultimi complicati giorni del calcio europeo: "Sono un uomo di sport. Per me i valori e la sincerità vengono prima di qualsiasi altra cosa".



L'ex numero uno polacco, quindi, entra nel dettaglio del progetto Superlega: "Ho letto le interviste ad Andrea Agnelli. E ho scoperto che si voleva fare la Superlega per aiutare il mondo del calcio. Mi viene da ridere. Ad avere problemi economici sono proprio quei club lì. Perché non sanno gestire le loro risorse.

L’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi. Leggo ancora Agnelli: “Le istituzioni sportive detengono il controllo delle manifestazioni, il rischio economico ricade esclusivamente sui club”. Ma scusa, Andrea, perché in anni di esecutivo Uefa non te ne sei lamentato? Senza contare che l’Uefa reinveste i proventi sul movimento".