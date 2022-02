I soldi non sono tutto. Salta lo sponsor legato al colosso russo

Lo Schalke 04, club della seconda divisione tedesca, ha comunicato una decisione tanto forte quanto significativa.

La società ha infatti annunciato che non metterà più la scritta 'Gazprom' sulla maglia della sua squadra. Lo ha reso noto lo stesso club che attualmente milita nella seconda serie tedesca.

Come riporta Eurosport, "il club di Gelsenkirchen ha comunicato la decisione di rimuovere lo sponsor dal fronte della divisa di gioco, a seguito dell'invasione russa in Ucraina. La scelta arriva anche dopo la decisione della 'Bild' di oscurare la scritta Gazprom nelle foto relative allo Schalke 04".

Il legame tra la squadra tedesca ed il colosso russo risale al 2007, ma la società della Ruhr ha deciso per la cassazione del logo, manifestando così il dissenso verso la scelta del Cremlino di intraprendere una guerra che avrà certamente conseguenze devastanti dal punto di vista di perdite umane.

Quella dello Schalke è la prima vera iniziativa di protesta verso le scelte belliche dei russi, e dimostra senza dubbio il carattere sano della società tedesca, che si ispira ai minatori di carbone della Ruhr, lavoratori semplici e dai grandi valori. In passato lo Schalke 04 è rimasto invischiato in uno scandalo di tangenti per avere falsato una partita del campionato del 1971 contro l'Arminia Bielefeld, con tante pesanti squalifiche e alcuni arresti tra giocatori e dirigenti. Ma adesso la società ha voluto dimostrare con i fatti che la filosofia del club è tornata quella originaria, e che non saranno soldi e sponsorizzazioni a cambiare il loro modo di essere. In un mondo dove il Dio denaro muove scelte e destini, questa è sicuramente la migliore dimostrazione che ci si potesse aspettare.