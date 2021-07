Sky - Thiago Motta vicino al ritorno in Serie A! Ecco dove

Thiago Motta potrebbe tornare in Serie A, a sorpresa. È l’italo-brasiliano la grande novità per la panchina dello Spezia, che sta ancora cercando il sostituto di Vincenzo Italiano, andato alla Fiorentina. Per sostituirlo ora è balzato in pole Motta, che ha superato tutti gli altri concorrenti per la panchine come Maran.

Come spiega Sky, non è ancora una scelta definitiva e non ci sono le firme, ma è in netta pole position al momento. È considerato dalla società un allenatore giovane e intrigante che può lavorare bene coi giovani. L’incontro che ha avuto con Pecini è andato molto bene, dovrebbe essere lui il prescelto per sostituire Italiano.