Sky - Inzaghi in pole position: nelle prossime ore incontrerà Lotito

L’Inter starebbe già pensando all’eventuale sostituto di Antonio Conte, che sembrerebbe sempre più vicino all’addio. Il tecnico nerazzurro non sarebbe convinto dal parziale ridimensionamento prospettato dalla proprietà e starebbe trattando per la buonuscita.

Il nome attualmente in pole position per la panchina dell’Inter sarebbe quello di Simone Inzaghi della Lazio. Il tecnico biancoceleste garantirebbe continuità al modulo 3-5-2 e potrebbe lasciare la Lazio, ma tutto dipenderà dall'esito del vertice con Lotito.

Come riportato da Sky Sport, entro le prossime ore dovrebbe andare in scena l’incontro tra il tecnico e Claudio Lotito per delineare il futuro. Al momento filtrerebbe ottimismo per un prolungamento del contratto ma se le parti non dovessero riuscire a trovare l’accordo Simone Inzaghi potrebbe subito dire addio.