Sky: Inter-Verona, ancora tre i dubbi di formazione

“Eriksen-Sensi, Young-Perisic, Sanchez-Lautaro”. Così da Sky Sport si analizzano le ultime di formazione in casa dell’Inter, che oggi sfida l'Hellas Verona.

“I dubbi di Conte per la sfida col Verona si possono sintetizzare con questi tre ballottaggi. Ai nerazzurri servono due vittorie per essere praticamente certi del titolo. Tempo per ruotare ci sarà ma per il momento il tecnico nerazzurro non dovrebbe modificare molti uomini”.

I ballottaggi sono questi tre: per la Gazzetta sono in leggero vantaggio Eriksen, Perisic e Lautaro Martinez.