Reuters - Inter, si punta a rinnovare il finanziamento entro fine anno!

L'Inter mira a rinnovare un'obbligazione da 375 milioni di euro (459 milioni di dollari) entro la fine dell'anno, secondo una fonte vicina alla questione, dopo che i campioni in carica della Serie A si sono assicurati un finanziamento attraverso un accordo con la società di investimenti Oaktree Capital Group. Lo annuncia sul suo sito Reuters.

L'Inter, controllata dal gigante cinese Suning, è stata duramente colpita dalla ricaduta della pandemia di COVID-19, dato che le partite sono giocate in stadi quasi vuoti e le aziende hanno tagliato i budget di sponsorizzazione. Le restrizioni per le spese dei club di calcio imposte dalle autorità cinesi hanno ulteriormente complicato le cose.

Per sostenere le finanze del club, Suning il mese scorso ha ottenuto un finanziamento di 275 milioni di euro con Oaktree, impegnando le azioni dell'Inter come garanzia per il pacchetto. I nerazzurri, che stanno tagliando la loro massa salariale per mantenere il business sostenibile anche durante la pandemia, hanno detto che avrebbero anche avviato il processo di rifinanziamento del bond da 375 milioni di euro venduto dall'unità media del club che scade il 31 dicembre 2022. Il club non ha dato dettagli specifici sulla tempistica se non che avrebbe iniziato il processo nei prossimi mesi.

"L'Inter mira a ottenere un accordo di rifinanziamento un anno prima della scadenza del bond, possibilmente entro la fine di ottobre", ha detto la fonte, che non ha voluto essere nominata perché le discussioni non sono pubbliche.