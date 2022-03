Qui Torino - Guai per Juric in attacco, le novità di formazione dei granata

Le ultime sui piemontesi: febbre per Sanabria, che era favorito su Belotti. Torna Lukic in mezzo, ballottaggio a sinistra per contenere Dumfries

Qui Torino - L’imprevisto che non ti aspetti riguarda Tonny Sanabria. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport sul punto a proposito dei granata. Anche l’attaccante paraguaiano è stato in queste ore colpito dal virus influenzale che nell’ultima settimana ha fatto il giro dello spogliatoio del Torino. La scorsa settimana, infatti, l’influenza aveva fermato per alcuni giorni Buongiorno, Pobega, Pellegri e Lukic, adesso sono il difensore Zima e Sanabria febbricitanti. Nelle prossime ore saranno dunque tutte da valutare le condizioni del paraguaiano, per capire se riuscirà a recuperare per l’Inter domenica sera. Una situazione spinosa per Juric, dato che aveva tutta l'intenzione di rilanciare l'ex Betis e Genoa; questo perché Belotti è un centravanti che dà maggiori riferimenti, elemento che può favore i centrali difensivi dell’Inter particolarmente abili e forti nell’uno contro uno. Sanabria invece può portare maggiore imprevedibilità con il suo dinamismo. Per il resto, si va verso la conferma di Berisha tra i pali ed il ritorno di Lukic dal 1’ accanto a Mandragora, con Ricci verso la panchina e Pobega di nuovo sulla trequarti in coppia con Brekalo. Infine occhio agli esterni, visto che “per Singo e Vojvoda (o Aina, il ballottaggio c’è) si prevede una domenica di sacrificio”, si legge sulla rosea.