I pre-convocati di Mancini: ci sono tre interisti in lista

La Nazionale inizia a far rombare i motori in vista dell'Europeo di questa estate. Il ct degli azzurri, Roberto Mancini, fresco di rinnovo fino al 2026, ha stilato la lista dei pre-convocati in vista del ritiro sardo del Forte Village e dell'amichevole contro San Marino. Dal 1 giugno i convocati diventeranno 26.

Ecco i 33 nomi chiamati:

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma G. (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Psg), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Psg).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Psg), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo).