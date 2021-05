Partite da Inter, la rimonta più pazzesca: 3 gol in 5 minuti alla Samp

La dicitura Pazza Inter, titolo dell'inno prossimo ad essere pensionato in favore di "I M Inter" di Pezzali e cantato da Cecchetto, sembra essere nata proprio vedendo il match della stagione 2004/2005 contro la Sampdoria. Chi non avrà rivisto almeno 100 volte le immagini degli ultimi 5 minuti di quella partita finita nella storia. Una stagione strana quella, in cui sulla panchina nerazzurra sedeva Roberto Mancini. Una squadra che faceva vedere il bel gioco ma che non riusciva a concretizzare, ma che verrà ricordata soprattutto per una caratteristica.

Quella squadra lì non sapeva perdere. Molto spesso andava sotto, ma con l'avanzare delle giornate di campionato acquisì una certezza: quella di riprendere, in un modo o nell'altro, le partite. Tantissimi i recuperi in extremis. E infatti a fine stagione (chiusa al terzo posto) le sconfitte furono appena due (di cui una maturata a giochi fatti). Eppure quel pomeriggio del 9 gennaio tante certezze stavano per venire meno. La Sampdoria era avanti 1 a 0. Poi Kutuzov raddoppiò a 7 minuti dal termine, e più di qualche ombra scese su San Siro. Vero, quella squadra non mollava, ma così sembrava troppo.

E invece è successo quello che tutti ricordano. Martins la butta dentro al minuto 88, accorcia le distanze e restituisce qualche speranza. Appena 2 minuti dopo Vieri in acrobazia pareggia su assist dello stesso Martins. Sembra finita lì, l'ennesima rimonta nel finale.

Nessuno si sarebbe aspettato ciò che è accaduto dopo. L'Inter grazie a Recoba riesce addirittura a portare a casa i 3 punti. Un tiro da fuori che stabilisce un record storico. Nessuno aveva mai segnato 3 reti in 5 minuti. Solo la Pazza Inter. Quale momento migliore di ricordare quell'evento incredibile se non la settimana di Inter-Samp.