Musica, maestro: il valzer delle panchine è pronto a suonare.

Roberto De Zerbi, Giuseppe Iachini, Paulo Fonseca, Claudio Ranieri, Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso. Sono tutti i nomi degli allenatori che sicuramente non resteranno alla guida dell'attuale squadra anche il prossimo anno. Intanto proprio Ringhio, ex tecnico di De Laurentiis, è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina.

Addii già ufficializzati, a cui in questa settimana ne seguiranno tanti altri. Attualmente, infatti, sono solo tre gli allenatori certi al 100% di guidare l'attuale squadra anche per la stagione 2021/22: Stefano Pioli al Milan, Sinisa Mihajlovic al Bologna e Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Per tutti gli altri, percentuale di permanenza più o meno alta ma ancora nessuna certezza. In un senso o nell'altro.

Per l'Inter la situazione è più aperta che mai. Conte è in bilico, serve un vertice con la dirigenza - che sicuramente avverrà nelle prossime ore - per chiarire il futuro della panchina campionessa d'Italia. In casa Napoli è in corso invece il finimondo. Conceiçao si, Conceiçao no: le voci si sprecano e in casa partenopea è scoppiato il putiferio. Si resta in attesa.

Walter Samuel sembra destinato a tornare alla Roma, ma da vice di José Mourinho. L'ex centrale difensivo attualmente è l'assistente del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni. Samuel, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe accettare la proposta del club giallorosso alla fine della Copa America, in scena fino all'11 luglio. Leonardo Semplici dovrebbe invece salutare il Cagliari, che sembra voler puntare su Ivan Juric del Verona, ambito anche dal Torino per sostituire Davide Nicola. Per il resto, tutto è ancora divenire.

Uno che potrebbe lasciare è Simone Inzaghi: "E' da 16 mesi che aspetto questo rinnovo di contratto", ha spiegato il mister della Lazio, che fra qualche giorno incontrerà Lotito e Tare. Resta o non resta? Non si sa. Ballardini, Semplici e Davide Nicola, nonostante siano riusciti miracolosamente a raggiungere la salvezza, potrebbero non essere confermati, anzi c’è chi li considera già ai titoli di coda. Misteri del calcio e dei presidenti.

C'è poi chi poi ha ancora qualche ora per decidere. Come Juric, che ha un paio di offerte importanti – fra le quali quella del Cagliari – prima del fine settimana farà sapere al Verona se resterà o andrà via. Stesso discorso per Italiano, primo attore di una grande salvezza alla guida dello Spezia. In settimana infine, dopo un confronto con le rispettive società, verrà abbozzato anche il futuro di D'Aversa e Gotti.

Discorso differente, invece, per Pirlo e Cosmi: entrambi hanno già fatto sapere a Juventus e Crotone di essere pronti a restare e adesso attendono solo una decisione del club. Nel caso di Pirlo c'è già un contratto per la prossima stagione. Se invece il Crotone (difficile) punterà su Cosmi anche per la Serie B, bisognerà firmare un nuovo accordo valido per la prossima stagione.

Musica, maestro: il valzer delle panchine è pronto a suonare.