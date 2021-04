Milan l'è on gran Milan: il ritorno in auge di Skriniar

Lassa pur ch'el mond el disa (ma Milan l'è on gran Milan) è una canzone milanese scritta in musica da Giovanni D'Anzi e in parole da Alfredo Bracchi nel 1939. Si presentò da subito come un vero e proprio inno all'orgoglio cittadino, una canzone che celebra l'essenza della "milanesità". Tuttavia, c'è chi narra che Alfredo Bracchi provenisse dal futuro e avesse scritto questi versi per un altro Milan.

Milan Skriniar è infatti tornato ad essere un pilastro dell'Inter, come ai tempi di Luciano Spalletti. Contro il Sassuolo è sceso in campo per la trentunesima gara consecutiva da titolare, come sottolinea Tuttosport, dopo aver passato una stagione intera nel ruolo di riserva di Godin e aver sconfitto il Covid prima di Natale.

Inoltre è tornato micidiale anche in zona offensiva, con cinque gol messi a segno tra Inter e Slovacchia. Non gli accadeva proprio dal primo anno con Spalletti in panchina. Anche per quanto concerne le ammonizioni le sue prestazioni hanno avuto un'impennata, statistica importante particolarmente per un difensore. Sono appena due in queste trentuno gare, di cui una soltanto in campionato. Ben lontano persino dalla diffida.

Milan l'è on gran Milan: Skriniar è tornato quello vero.