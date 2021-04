Lotteria Icardi: se torna in Italia ecco 15 milioni nelle casse dell'Inter

La corposa cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain potrebbe essere ancora fruttuosa per le casse societarie dell'Inter.

I nerazzurri potrebbero infatti ricevere ulteriori 15 milioni, oltre ai 49,1 già guadagnati l'estate scorsa, se l'argentino dovesse ritornare a giocare nel campionato italiano. Tuttosport riporta anche oggi del possibile scambio con Dybala tra PSG e Juventus, e rimarca come in automatico tale operazione andrebbe ad ingrossare la voce entrate del club di via della Liberazione.

Se da un lato l'approdo di Icardi alla Juventus potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di astio con il popolo interista, dall'altro c'è chi lo auspica dal punto di vista economico. Capiremo di più sugli sviluppi.