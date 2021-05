Lo Scudetto di... Darmian e Perisic, dalla diffidenza all'essere decisivi

Due calciatori che hanno iniziato, in questa stagione, la loro esperienza all'Inter in maniera molto simile, anche se contornata da eventi diversi. Ivan Perisic e Matteo Darmian sono stati decisivi nel corso della stagione interista, il primo diventando un titolare inaspettato della formazione di Antonio Conte, il secondo diventando decisivo nei momenti cruciali del campionato. E dire che la loro avventura in questo campionato che ha portato al tricolore non era partita secondo il favore della critica e, soprattutto, dei tifosi.

Perisic era stato uno dei protagonisti della vicenda Icardi ed era stato messo tra i cedibili da parte della società, complice anche la poca applicazione del croato, nel corso della preparazione della scorsa stagione, ad adattarsi nel ruolo di quinto di centrocampo, cosa che lo ha portato al prestito al Bayern in cui ha vinto tutto. Quest'anno, visto il mancato riscatto della squadra bavarese, si è messo sotto anche se aveva riscontrato la diffidenza da parte di un po' tutto l'ambiente. Darmian, invece, acquistato la scorsa stagione in sinergia con il Parma, era visto dai tifosi come uno di quei giocatori presi esclusivamente per fare un favore ad una società amica e non come un innesto all'altezza - come se uno che ha fatto il titolare al Manchester United potesse essere uno qualunque.

Entrambi hanno svoltato la stagione dell'Inter, con Perisic che è diventato un titolare inamovibile dal famoso Sassuolo-Inter 0-3 in cui fu schierato titolare a sorpresa, Darmian è riuscito ad essere decisivo con due gol fondamentali come contro il Cagliari e contro il Verona in partite che sembravano destinate a concludersi in pareggio. Insomma, due grandi storie di riscatto. Due storie di calciatori che, grazie al lavoro, sono riusciti a prendersi l'Inter in maniera definitiva e a farla diventare campione d'Italia.