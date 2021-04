Limbo Dimarco: oggi a San Siro, futuro tra Inter ed Hellas

Il Limbo nella Divina Commedia ospita le anime dei pagani virtuosi e dei bambini morti senza battesimo, che non peccarono ma sono esclusi dalla salvezza; essi non subiscono alcuna pena, ma son sospesi e vivono nell'inappagabile desiderio di veder Dio, emettendo in continuazione dei profondi sospiri che fanno tremare l'aria tenebrosa del Cerchio.

Qui non c'entrano molto i peccati e le virtù, ma è indubbio che Federico Dimarco viva in una sorta di limbo, che oggi si espliciterà davanti ai suoi occhi. Previsto, infatti, il suo ritorno da ex a San Siro. Il difensore dell'Hellas scenderà in campo contro l'Inter, squadra che ne detiene attualmente il cartellino.

Il presente del terzino si chiama Hellas mentre, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, il suo futuro sarebbe in bilico. La prossima stagione Antonio Conte perderà a zero Ashley Young e il sogno per la fascia sinistra rimane Emerson Palmieri, con Dimarco che comunque resta un’opzione.

Se i gialloblù volessero riscattarlo dovranno versare un totale di 6,5 milioni di euro con Suning avrebbe comunque un diritto di recompra per 8. Inoltre, in caso di mancato riscatto da parte dell'Inter e di cessione seguente da parte del presidente Setti, nelle casse nerazzurre andrebbe comunque il 50% della somma pattuita.

Oggi a San Siro, futuro ancora in bilico: ecco a voi il limbo di Dimarco.