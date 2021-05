La Voce Nerazzurra, stasera Maurizio Pistocchi ospite dalle 21.30

Tra poche ore, alle 21:30, nuovo appuntamento con il podcast de La Voce Nerazzurra Tango e Cash. Insieme ai nostri Nico Spinelli e Luca Bilanzuoli ci sarà, come anticipato ieri, il grande giornalista del panorama nazionale come Maurizio Pistocchi. Un ritorno per lui sui canali nerazzurri.

Dopo essere intervenuto, nelle scorse settimane, alla trasmissione del giovedì sera I Gemmelli & Saba, Pistocchi torna questa sera ai microfoni de La Voce per parlare dell'attuale situazione del campionato di Serie A e non solo: Scudetto, attualità e tanto calcio.

Appuntamento dunque a questa sera, in esclusiva, alle ore 21:30 sul canale Twitch de La Voce Nerazzurra.