La rivolta degli ex: Nainggolan e Godin tornano a San Siro

Dopo anni di tira e molla in nerazzurro e diversi alti e bassi, Radja Nainggolan è pronto a tornare a San Siro con il suo Cagliari, con il dente avvelenato tipico degli ex. Scaricato da Antonio Conte, che mai ha creduto in lui, il belga è desideroso di trascinare i rossoblu fuori dalla zona rossa della classifica e, per farlo, vuole cominciare già dal match di Milano.

A fargli compagnia ci sarà anche Diego Godin, anche lui passato al Cagliari dopo la finale di Europa League dell'anno scorso, in cui aveva anche trovato la via della rete. Corsi e ricorsi, i due ex troveranno motivazioni in più per far male ad Antonio Conte che, dal canto suo, cerca altri tre punti fondamentali in ottica Scudetto.

Inter-Cagliari, signore e signori: la rivolta degli ex, oltre i tre punti.