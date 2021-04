InterTv, Darmian: "Lautaro il nostro deejay, io come gli AC/DC"

Matteo Darmian si racconta, parlando dei propri gusti in fatto di musica, serie tv e cinema al format "3, 2, 1" di Inter Tv.

"Ascolto molta musica e di vario genere. Di solito il dj è Lautaro, che mette musica latina in spogliatoio", afferma l'esterno nerazzurro, che poi associa due canzoni ad altrettanti compagni di squadra. Per Brozovic c'è "Una vita da mediano" di Ligabue, per Barella "Born to run" di Springsteen, per se stesso la scelta è "Thunderstruck" degli AC/DC.

"Il mio primo concerto a Udine, quello che mi ha colpito di più. Come cantante scelgo Ed Sheeran. Una canzone per i miei inizi? "La dura legge del gol". Di solito prima di giocare ascolto però canzoni che mi caricano, latine o dance".

L'intervista passa quindi alle tre canzoni preferite. La prima è "Fast Car", Tracy Chapman. "Mi piace molto e mi rilassa. In macchina ascolto la radio, canto se sono da solo, mi rilassa anche quello". La seconda è "Dear mama", Tupac." Mi piace anche la musica rap e lui è uno dei più grandi. La canzone parla della famiglia, a cui sono molto legato. Ho un bellissimo rapporto con i miei genitori, gli devo l'educazione che ho e li ringrazierò tutta la vita. Quando diventi papà cambia la vita, ho la fortuna di avere un bimbo stupendo e cerco di passare con lui più tempo possibile".

Terza scelta "Per me è importante", Tiromancino. "Una canzone che mi lega a mia moglie. Per me è importante la mia famiglia, mia moglie e il mio bimbo, i miei genitori. Musica italiana? Ne ascolto tanta. Qualche tiro mancino me l'hanno tirato ma si è sempre pronti a superare tutto".