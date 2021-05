Inter Women - Una Tarenzi 4midable! Marinelli MVP: che nerazzurre!

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend. Un fine settimana con i fiocchi per le ragazze di mister Sorbi che, con un netto 2-5, si sono imposte sul San Marino Academy (ultime in classifica) e hanno così consolidato il settimo posto. Sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto contro le dirette inseguitrici del Florentia (ottave a 23 punti) e poi l'ultimo match esterno contro le Campionesse d'Italia della Juventus Women il 23 maggio.

TARENZI... CHE NUMERI! - Se le nerazzurre si sono imposte con facilità sulle avversarie lo devono a Stefania Tarenzi. L'attaccante nerazzurra, originaria di Lodi, è stata protagonista dino straordinario poker. Quattro reti per lei, in un singolo match, e pallone del match: "Sono felice per questa vittoria e per le mie compagne, certo metterei la firma per segnare ogni volta quattro reti. Il merito va anche alla prestazione delle mie compagne, che mi hanno servito quei palloni per far gol. Ora dobbiamo pensare di dover affrontare tutte finali e di portare a casa ottimi risultati per poter chiudere l’anno nel migliore dei modi". Queste le parole della numero 27, classe '88, che poi ha aggiunto: "Molto probabilmente è mancata un po’ di esperienza. Avevamo bisogno di un po’ di tempo in più. Ma sono convinta che in futuro ci toglieremo belle soddisfazioni". Parole, rilasciate a Tim Vision al termine del match del weekend, che fanno ben sperare per il futuro: esperienza e gioventù. Un mix esplosivo per puntare in alto.

MARINELLI = LA CERTEZZA - Nessuna rete per lei in quest'ultimo match, ma una prestazione solida e convincente come al suo solito. Questo ha portato, alcuni giorni prima, alla seconda nomination della stagione come MVP AIC - Serie A femminile: "Giocatrice del mese di aprile". Un riconoscimento meritatissimo per la numero 7 nerazzurra reduce da una stagione ad alti livelli non solo con l'Inter, ma anche in Nazionale. Una crescita esponenziale per la giovane 23enne che davanti a sè ha un futuro roseo e molto florido. Classe e sostanza al servizio dei colori del cielo e della notte.

MARCHITELLI: È STATO UN ONORE - Toglierà i guanti dalle mani, al termine della stagione, Chiara Marchitelli: "Alla fine di questa stagione concluderò la mia carriera calcistica. Un portiere quando lascia il calcio non lo fa appendendo gli scarpini al chiodo ma liberando le sue mani dai guanti,perché le mani dei portieri hanno due vite". Così parte del suo post di Instagram pubblicato qualche giorno fa. 18 presenze in Serie A stagionali e 52 tra il 2006 ed il 2019 in Nazionale. Due stagioni in nerazzurro, arrivata nell'estate del 2019, nelle quali ha portato esperienza tra i pali nerazzurri ed ha aiutato nella crescita di GIlardi ('03) e Aprile ('00). Chiara: grazie!