Inter Women - U19 che soddisfazione! Per il futuro un deja-vù?

Consueto appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend: Inter Women. La stagione è terminata, come riportato la scorsa settimana, ma le nerazzurre non si vogliono fermare e guardano al futuro. Tra vacanze, viaggi e relax si pensa già alla programmazione della prossima stagione e all'apporto che potrebbero dare le giovani calciatrici dell'Under 19. Il progetto è ben avviato e l'ultimo risultato conquistato fa ben sperare per le prossime stagioni. Per la panchina della prima squadra potrebbe esserci una sorpresa!

UN BRONZO MERITATO - Infatti le giovani calciatrici dell'U19, guidate da De La Fuente, hanno raggiunto il terzo gradino del podio del loro campionato. Superate le avversarie della Florentia San Gimignano ai calci di rigore - 1-1 dopo i tempi regolamentari - le giovani nerazzurre hanno così raggiunto un ottimo traguardo dopo una stagione ad altissimi livelli combattuta fino all'ultimo contro le ragazze della Juventus Women. Le calciatrici di De La Fuente si sono dovute arrendere contro la Roma femminile in semifinale sconfitte per 2-0. Le giallorosse poi si sono laureate campionesse sconfiggendo, all'ultimo respiro, le bianconere. Un'ottima stagione per le ragazze dell'Inter che ora potranno godersi il meritato relax e pensare già alla prossima stagione dove magari qualcuna potrà fare il grande salto in prima squadra.

SORPRESA PER LA PANCHINA? - E proprio in ottica della prima squadra che sembrerebbero esserci novità. Come riportavamo nelle scorse settimane il futuro di mister Sorbi sembrerebbe essere lontano dalla panchina dell'Inter Women con un possibile incarico per lui nel settore giovanile maschile della società. Tra i possibili sostituti avevamo riportato la possibilità di un ritorno di Sebastian De La Fuente dopo la cavalcata verso la promozione nella massima categoria avvenuta due stagioni fa, ma ci sono delle nuove indiscrezioni. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, più che De La Fuente, ci sarebbe un nome nuovo per la panchina delle nerazzurre: Rita Guarino. La coach della Juventus Women - dopo quattro stagioni di successi e trionfi - sarebbe pronta a lasciare Torino per rimettersi in gioco sempre in ambito calcio femminile su un'altra panchina di Serie A. Il profilo stuzzica e non poco la dirigenza dell'Inter in quanto porterebbe sicuramente professionalità, attitudine alla vittoria e grande conoscenza tecnico-tattica. Una possibilità che ricalcherebbe il percorso di due anni fa dell'ex mister Antonio Conte. Che possa far ben sperare? Non resta che attendere eventuali sviluppi.