Inter Women - Tra sosta e prossimi impegni, ecco il mercato: ci sarà un ritorno?

Primo appuntamento con la nuova rubrica settimanale di Inter Dipendenza. Da quest'oggi - ogni martedì - si andrà ad analizzare la situazione della squadra femminile dell'Inter. Dall'analisi dei match giocati alla classifica di campionato, senza dimenticare aggiornamenti, movimenti di mercato e tanto altro.

LA SITUAZIONE - In attesa della ripresa del campionato di Serie A femminile - ufficialmente Serie A TIMvision - che avverrà il 17 aprile, andremo oggi a constatare il momento attuale delle nerazzurre reduci da una pesante sconfitta nel derby dello scorso turno. L'Inter Women occupa l'ottava posizione a 18 punti, score di 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, con un bottino di 21 reti segnate e 31 subìte. Attualmente i risultati sembrerebbero proiettare le ragazze di mister Sorbi ad un risultato maggiormente positivo - a livello di punteggio - rispetto all'annata passata.

Lo scorso anno le nerazzurre neopromosse in Serie A - anche a causa dell'interruzione anticipata del campionato a causa del Coronavirus -, si fermarono alla settima posizione con 19 punti ed una situazione gol fatti/subiti molto simile a quella attuale. Le ragazze scenderanno nuovamente in campo sabato 17 aprile per affrontare il Bari - fanalino di coda - a quota 3 punti, cercando di riscattarsi dall batosta subita contro le cugine del Milan - 4-1 lo scorso 28 marzo -, impegnate quest'ultime nella rincorsa alla capolista Juventus.

LE MOSSE - Si sa, durante le pause dei vari campionati le voci di mercato guadagnano le luci della ribalta. Anche per il campionato femminile è così. Nello specifico l'Inter Women starebbe già progettando la prossima stagione - con la voglia di continuare il percorso di crescita iniziato dalla scorsa estate - ed avrebbe messo gli occhi su due calciatrici della Roma. I nomi sono quelli dell'esterna d'attacco Bonfantini - vecchia conoscenza nerazzurra - e del portiere Baldi. Entrambi i profili vengono ritenuti molto validi e si potrebbe fare leva sul fatto che, in maglia giallorossa, non stanno trovando spazio adeguato.

Per l'esterna sarebbe un ritorno gradito - ha militato in nerazzurro prima dell'avvento di Suning e l'acquisizione del club -, visti i suoi 36 gol in 69 presenze tra il 2012 ed il 2018. Per lei anche alcune apparizioni anche in Nazionale. Rachele Baldi invece, ruolo estremo difensore, potrebbe rappresentare l'innesto giusto per mister Sorbi in quanto nell'attuale stagione non ha ancora trovato un portiere stabile per difendere i pali nerazzurri (rotazione di Gilard, Aprile e Marchitelli senza una titolare fissa). La classe '94 fino ad ora non sembrerebbe aver convinto il club giallorosso, nonostante una carriera interessante con le maglie di Castelfranco, Empoli e Florentia.

PROSSIMI IMPEGNI - Le nerazzurre, oltre all'impegno sopracitato contro il Bari, saranno chiamate il 24 aprile a difendere il risultato ottenuto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan - vittoria per 2-1 - e a cercare un approdo storico in finale che significherebbe molto per il club nerazzurro.