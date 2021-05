Inter Women - Tra passi falsi e sfida alle campionesse. Ilaria: ti aspettiamo!

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend. Un fine settimana amaro per le ragazze di mister Sorbi che escono sconfitte dal match contro le calciatrici della Florentia e ne subiscono il sorpasso in classifica. Ora manca solamente un match al termine della stagione - sfida contro le campionesse d'Italia della Juventus Women - e poi si potranno tirare le somme. Insomma, sarà tempo di bilanci in vista del futuro.

IL SORPASSO - Le nerazzurre, nel penultimo match della stagione 2020/21, subiscono il sorpasso da parte delle ragazze della Forentia che s'impongono con un netto 0-2 e si piazzano attualmente al settimo posto. Seconda sconfitta nelle ultime cinque gare per l'Inter Women (2 sconfitte, 2 vittorie ed un pareggio) che ora scivola all'ottavo posto rimanendo a quota 25 punti. Partita che è stata decisa nella seconda frazione con le reti di Martinovic e Cantore (tra il '50 ed il '65) ed ha portato alla decima sconfitta su 21 gare giocate mettendo ancora più in bilico il futuro di mister Sorbi. L'ultimo match, in programma per domenica 23 maggio alle ore 12:30, vedrà le nerazzurre sfidare le campionesse della Juventus reduci da un campionato disputato ai massimi livelli con un en plein di vittorie (21 su 21) ed il miglior attacco (70 gol) unito alla miglior difesa (solo 10 reti subìte).

UNDER 19... IL SOGNO PROSEGUE! - Sorrisi e festeggiamenti invece per le Under19, future campionesse, che battendo la Lazio per 2-0 (doppietta della bomber Pavan dopo l'andata terminata 6-0 per le nerazzurre) accedono alle Final Four di campionato che si disputeranno tra il 27 ed il 29 maggio al Mapei Football Center. Le ragazze di De La Fuente - ex tecnico della prima squadra e nome nuovamente in lizza per sostituire Sorbi nella prossima stagione - continuano a cavalcare il sogno e non vogliono fermare la propria corsa. Il futuro può essere loro, le qualità ci sono.

ILARIA: TI ASPETTIAMO! - "La giocatrice Ilaria Mauro è stata sottoposta ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva laterale al ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Dottor Piero Volpi, è perfettamente riuscito. Il tempo necessario per un recupero ottimale è di circa 2 mesi”. Questo il comunicato della scorsa settimana apparso sul sito ufficiale dell'Inter. La calciatrice - originaria di Gemona del Friuli - tornerà dunque a disposizione per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Nove presenze ed una rete per la calciatrice che ha vestito per quattro anni la maglia viola della Fiorentina collezionando 75 presenze e 43 reti.