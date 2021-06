Inter Women - Tra convocazioni e futuro: la crescita delle nuove leve

Inter Women - Continua la pianificazione in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Dopo i discorsi legati al mercato in entrata - trattati la scorsa settimana - è tempo di valutare la situazione per quanto riguarda il mercato in uscita. I nomi sul taccuino, in ottica partenza, riguardano la centrocampista Catelli ed il difensore Quazzico. Su di loro ci sarebbe un forte interessamento di un club di Serie A. Non solo mercato però, con le convocazioni della Nazionale U17 ed il lieto evento che ha coinvolto la nerazzurra Alborghetti. Andiamo con ordine.

CONVOCAZIONI AZZURRE - Notizia degli ultimi minuti. Grande soddisfazione per tre nerazzurre, calciatrici dell'Under17, che quest'oggi sono state convocate dalla ct Nazzarena Grilli per l'impegni della rappresentativa Nazionale U17 nello stage previsto a Tirrenia dal 3 all'8 luglio. Le calciatrici sono Colombo, Dragoni e Toffano. Questo il comunicato del club nerazzurro apparso sul sito ufficiale poco fa: "Il tecnico federale, Nazzarena Grilli, ha convocato Andrea Gaia Colombo, Giulia Dragoni e Beatrice Toffano con la Nazionale U17. Le nerazzurre saranno impegnate nello stage di Tirrenia dal 3 all'8 luglio".

MERCATO - Sempre in ottica futura, il club nerazzurro sta valutando come comportarsi con i profili di Anna Catelli e Francesca Quazzico. Crescita o permanenza? Per la prima centrocampista nerazzurra, classe 2002, si tratterebbe di una prima esperienza lontana da Milano - dopo un'ultima stagione con 13 presenze ed un gol all'attivo - che sembrerebbe essere ritenuta utile per la propria crescita. Su di lei l'interessamento di diversi club. Situazione diversa per il difensore, di un anno più grande di Catelli, reduce da un'ultima stagione in prestito al Pink Bari - dove ha disputato 9 partite - e quindi per lei si tratterebbe di una seconda esperienza. Su di loro, stando agli ultimi aggiornamenti riportati dal sito cartellinorosa.it, ci sarebbe il forte interessamento dell'Hellas Verona.

AUGURI! - Mese di giugno da incorniciare per Lisa Alborghetti che, dopo aver festeggiato il compleanno il 19 giugno, ha finalmente coronato il suo sogno e si è sposata con il compagno Massimo il 25 giugno ricevendo gli auguri da tutto il mondo nerazzurro. Un'ottima stagione per lei - con 18 presenze - coronata con il matrimonio come da lei testimoniato con diversi post nelle passate settimane su Instagram.