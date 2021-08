Inter Women - Si ricomincia! Tra mercato, amichevoli e sogni futuri

Inter Women - Si ricomincia! Dopo le vacanze estive ed una meritata pausa post campionato riparte la rubrica di Interdipendenza dedicata all'Inter femminile. Stagione ricca di novità ed aspettative quella che le ragazze nerazzurre - guidate dalla neo allenatrice Rita Guarino (artefice degli scudetti della Juventus Women) - si apprestano ad affrontare.

In molti puntano sulla formazione nerazzurra per veder finalmente realizzato il definitivo salto di qualità, in un campionato che potrebbe regalare diverse emozioni. Le mosse della dirigenza sembrano parlare chiaro: lotta ai vertici. Non solo un tecnico di assoluta qualità ed esperienza, ma anche un mercato bilanciato - tra entrate ed uscite - e mirato al rafforzamento di un gruppo che in questi anni di permanenza nella massima serie non ha sfigurato, ma che in certe occasioni avrebbe potuto offrire di più. Ora è arrivato il momento dell'accelerata. Andiamo nel dettaglio.

USCITE - Diverse sono state le uscite in casa nerazzurra tra alcuni ritiri, prestiti e svincoli. L'ultimo è stato il caso di Stefania Tarenzi che - come anticipato alcune settimane fa - ha lasciato Milano per accasarsi a Genova sponda Sampdoria (neopromossa in Serie A). Stesso percorso è stato intrapreso da Yoreli Rincon e Anna Auvinen. SI sono invece trasferite al nord e precisamente nella città di Romeo e Giulietta - Verona - le calciatrici Alessia Rognoni, Francesca Quazzico e Anna Catelli. Esperienza importante per le tre ragazze - rispettivamente attaccante (ultima stagione al Como in Serie B con 9 reti), difensore (ultima parte della stagione in prestito alle Pink Bari) e centrocampista - che si trasferiscono nella città scaligera a titolo temporaneo per fare esperienza e maturare a livello calcistico.

Prestito temporaneo anche per la siracusana Roberta Aprile, portiere, che disputerà la prossima stagione (partenza il 29 agosto) a difesa dei pali della Juventus. Altri movimenti hanno interessato Julie Debever trasferitasi al Fleury 91 (Division 1 Féminine) e Sofia Colombo partita alla volta di Napoli dove incontrerà nuovamente l'ex nerazzurra Goldoni alla sua seconda stagione in maglia partenopea. Cessione ufficiale - avvenuta ieri (mercoledì 18 agosto 2021, ndr) ed annunciata tramite i social del club - dell'attaccante danese Møller Hansen al Real Madrid dopo una sola stagione in nerazzurro. Menzione speciale invece per Chiara Marchitelli e Regina Baresi che hanno non solo detto addio ai colori nerazzurri, bensì al calcio giocato annunciando, poco dopo il termine del campionato passato, il loro ritiro. Entrambe rimarranno all'interno del mondo calcistico femminile, con l'ex portiere che già riveste il ruolo di Consigliere Federale.

ENTRATE - A fronte delle numerose uscite, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata ed è intervenuta con acquisti mirati e di carattere internazionale. Dopo gli annunci "nostrani" di Irena Santi (rientro dal prestito all'Hellas Verona), Francesca Durante (nuovo estremo difensore nerazzurro arrivato dalla Fiorentina dopo il prestito all'Hellas Verona) ed Elisa Poli (promettente attaccante che arriva in prestito dall'Empoli con un bottino di 7 reti in 13 presenze e la chiamata in Nazionale) ecco quelli dall'estero. Dai Girondins de Bordeaux ecco giungere Ghoutia Karchouni centrocampista classe '95 con all'attivo 18 presenze e 3 reti nella passata stagione (campionessa del Mondo nel 2012 con l'Under-17 francese e d'Europa nel 2013 con l'Under 19), mentre da Le Havre e Fleury rispettivamente Anna Björk Kristjánsdóttir (difensore islandese con molta esperienza) e Anja Sonstevold (difensore norvegese classe '92). Di origine nord europea pure Elin Landström (difensore centrale): "Dal 2018 veste la maglia del Linköpings FC, con cui gioca per tre stagioni. Landström vanta oltre 300 presenze nella massima serie svedese. A luglio 2021 firma per FC Internazionale Milano". Questo quanto apparso sul sito ufficiale dell'Inter.

Ritorno in nerazzurro, dopo aver mosso i primi passi all'Asd femminile Inter Milano ed aver debuttato in prima squadra nel 2013/14, per Carlotta Cartelli (proveniente dalle Lady Techsters dell'Università della Lousiana) che andrà ad affiancare Francesca Durante per la difesa della porta nerazzurra. Per lei contratto fino al 2023 e numero 1 sulle spalle. Spostandoci verso la penisola iberica ecco gli arrivi di Macarena Portales Nieto (Madrid FF) e Tatiana Bonetti (Atletico Madrid). La prima veloce e polivalente attaccante classe '98 con 2 reti all'attivo nell'ultima stagione spagnola, mentre la seconda - sempre attaccante - arriva dalla Rojiblanca dopo aver rescisso il contratto che la legava a quei colori fino al 2023 (aveva firmato a gennaio dopo aver lasciato la Fiorentina). Per lei ritorno in Italia dopo pochi mesi. Un arrivo anche dalla Germania per le nerazzurre che abbracciano Henrietta Csiszár (ungherese classe '94) proveniente dal Bayer Leverkusen: "Durante la sua carriera, ha vinto due Campionati ungheresi e due Coppe d’Ungheria con il MTK Hungária, nelle stagioni 2012/13 e 2013/14 e il Campionato tedesco di seconda divisione con il Bayer Leverkusen nel 2018. Henrietta veste per la prima volta la maglia dell’Ungheria nel 2009, quando riceve la prima convocazione con l’U17, per passare poi all’U19 e, successivamente, alla Nazionale maggiore di cui veste la maglia dal 2012".

AMBIZIONI - Il gruppo ora è nelle sapienti mani di Rita Guarino della quale abbiamo parlato ampiamente nei mesi scorsi - dedicandole anche un ritratto (CLICCA QUI) - e che ad oggi ha affrontato alcune amichevoli uscendone brillantemente come nell'ultima che ha visto le ragazze nerazzurre affrontare quelle del Lugano. Vittoria netta per l'Inter Women che si è imposta per 5-0 grazie alla doppietta di Macarena Portales Nieto e le reti di Marinelli, Pandini e Simonetti. Manca sempre meno al debutto delle nerazzurre che, continuando nella preparazione, si stanno concentrando sul primo avversario: il Napoli. Il match, anticipo di questa nuova stagione, è previsto per sabato 28 agosto, in trasferta, alle ore 20:30. Manca sempre meno e la corsa avrà inizio in questo campionato che sarà di transizione verso quello del 2022/23 che dovrebbe, secondo i rumors, decretare il passaggio al professionismo e la riduzione da 12 a 10 squadre. Le ambizioni ci sono, non resta che raggiungerle e conquistarle.