Inter Women - Primavera si cambia! Tarenzi potrebbe ripartire dalla Liguria

Inter Women - Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale dedicata all'Inter Women. Novità per il settore giovanile femminile con l'annuncio del nuovo tecnico della Primavera Under19 che sostituirà Sebastian De La Fuente il quale - nelle scorse settimane - ha salutato l'ambiente nerazzurro. Per la prima squadra invece si continua a lavorare sul mercato dove Stefania Tarenzi, dopo due stagioni in nerazzurro, sembrerebbe essere prossima a lasciare Milano definitivamente dopo essersi svincolata al termine della stagione. Andiamo con ordine.

UFFICIALITÀ - È apparsa nelle scorse ore, nel tardo pomeriggio, l'annuncio del nuovo tecnico dell'Under 19 femminile apparso sul profilo ufficiale Twitter della prima squadra Inter_Women. La scelta è ricaduta su Marco Mandelli, diversi anni nel settore giovanile maschile, che andrà a sostituire l'ex tecnico De La Fuente: "Dopo l’esperienza nel Settore Giovanile maschile, Marco Mandelli assume l’incarico di allenatore responsabile della Primavera Femminile. A Marco va l’in bocca al lupo per questa nuova avventura!". Queste le parole apparse nel tweet.

POSSIBILI SALUTI - Dopo l'annuncio di un arrivo, potrebbe seguire - nei prossimi giorni - quello di una partenza. Non una partenza vera e propria - essendosi già svincolata sul finire della stagione -, ma l'inizio di una nuova avventura. Il nome è quello di Stefania Tarenzi, due stagioni in nerazzurro - per l'attaccante originaria di Lodi - con 31 presenze ed 8 reti all'attivo. Per lei, arrivata a Milano nel 2019 dal ChievoVerona Alpi, potrebbe esserci in vista una nuova esperienza in Liguria sponda Sampdoria Women. Le blucerchiate, neo promosse in Serie A Femminile, vorrebbero puntare sulla sua esperienza per poter affrontare questa prima stagione nel campionato cadetto e - stando alle indiscrezioni di SampNews24 - l'accordo sarebbe prossimo alla conclusione.