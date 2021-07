Inter Women - Porte girevoli e saluti: la settimana delle nerazzurre

Inter Women - Porte girevoli e saluti: questa l'ultima settimana delle nerazzurre. Tra movimenti di mercato e addii gli ultimi sette giorni sono stati movimentati in casa nerazzurra. In vista della ripresa degli allenamenti - in preparazione alla prossima stagione - la dirigenza, come riferito anche nelle scorse settimane, dopo l'ingaggio della nuova allenatrice Rita Guarino sta progettando insieme a lei la rosa ideale.

PARTENZE - Detto dell'addio al calcio di Regina Baresi e della possibile partenza in prestito di altri due profili giovani alla lista delle partenti si aggiunge, in maniera provvisoria in prestito, il profilo di Roberta Aprile. L'estremo difensore, classe 2000, dopo 9 partite con la maglia dell'Inter in quest'ultima stagione (13 in totale dal 2019) ha salutato tutte le compagne di squadra e dovrebbe, nei prossimi giorni stando alle ultime indiscrezioni, accasarsi a Torino in prestito alla Juventus Women. Un grande traguardo per lei che, emozionata, ha salutato così su Instagram il club: "Ho avuto l’onore di indossare questi colori importanti in queste ultime due stagioni, ricche di nuove esperienze, sacrifici e soprattutto emozioni forti. Porterò sempre con me tutto il bello di questo periodo. Grazie Inter".

Possibile partenza anche per la centrocampista Yoreli Rincon, finita sul taccuino della Sampdoria neo-promossa in Serie A. Come riporta calciofemminileicf.com su di lei non ci sarebbe solamente il club genovese, ma anche il Napoli alla ricerca di un rinforzo in mediana.

ADDII - Per chi si trasferisce in prestito c'è anche chi saluta per sempre il mondo nerazzurro: Sebastian De La Fuente. Con un comunicato di ringraziamenti apparso sul profilo Twitter ufficiale, l'Inter Women ha salutato l'ex tecnico della prima squadra artefice della promozione in Serie A. Per lui nell'ultima stagione l'ottimo risultato ottenuto con l'Under 19 femminile (Primavera): "Dopo essere stato alla guida di Prima Squadra e Primavera, termina oggi il percorso nerazzurro di De La Fuente. Grazie Sebastian per il lavoro svolto e un grande in bocca al lupo per il tuo futuro!". Per lui pronto un futuro lontano da Milano.

RITORNI - Fa ritorno in nerazzurro la centrocampista Irene Santi - 18 partite nell'ultima stagione in maglia Hellas Verona - ora a disposizione di coach Guarino in vista di capire quale sarà il suo futuro. La centrocampista ha ringraziato il club gialloblu per l'annata trascorsa in Veneto. Per lei già diversi anni in maglia Inter dal 2016 al 2020 con 64 presenze e 8 gol.