Inter Women - Pandini, che gioia! Under 19, future campionesse crescono

Secondo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile. Oggi, in attesa della ripresa del campionato (prevista per sabato prossimo), si andranno ad analizzare gli ultimi aggiornamenti e movimenti in casa nerazzurra. In attesa del week-end alcune nerazzurre sono state impegnate con le Nazionali, soprattutto quella italiana.

DOTTORESSE - Degno di nota il risultato ottenuto da due nerazzurre alla fine del mese passato. Le due calciatrici Marta Pandini e Gloria Marinelli sono state proclamate dottoresse in Scienze motorie e dello Sport. Per le due ragazze della rosa allenata da Sorbi, in attesa di tornare a vestire la maglia nerazzurra sabato nel match contro il Pink Bari, un traguardo importantissimo. Nello specifico per la centrocampista n.18 è un mese speciale in quanto oltre alla laurea è arrivata anche la prima convocazione ed il debutto con la maglia della Nazionale femminile italiana.

NAZIONALE - A proposito di rappresentanze nazionali sono state altre tre, oltre a Marta Pandini, le calciatrici dell'Inter femminile ad essere state convocate in Nazionale dalla c.t. Milena Bertolini per i due test match contro l'Islanda a Coverciano. Nel primo impegno tre nerazzurre (Marinelli, Merlo e Pandini) hanno visto il campo nella ripresa, mentre Aprile è rimasta in panchina. Nel secondo incontro, andato in scena questo pomeriggio alle ore 16 (risultato finale 1-1), le calciatrici dell'Inter non sono state impiegate.

CAMPIONESSE CRESCONO - Spazio, durante questa sosta, per le giovani calciatrici dell'Inter Women U19 che, in attesa di poter debuttare in prima squadra e calcare i campi di Serie A, si sono imposte per 6-0 - domenica scorsa - contro il Vicenza ed ora sognano la vetta in solitaria. Fino ad ora è stato un cammino pulito e trionfale con 9 vittorie su 9 match disputati mettendo a segno 59 reti e subendone solamente 7. Ora le ragazze guidante da De La Fuente si preparano al match contro la Juventus, in programma domenica prossima alle ore 15, che si trova a pari punti e con gli stessi gol segnati (dalla loro le bianconere però hanno cinque gol subiti in meno). Una partita che si annuncia scoppiettante e ricca di gol, che potrebbe decretare la capolista solitaria.