Inter Women - Mercato e possibile ufficialità: la settimana delle nerazzurre

Consueto appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend: Inter Women. Una settimana fra voci di mercato e vacane per le nerazzurre dopo la fine dell'ultima stagione sportiva. Dopo l'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Regina Baresi - come vi riferivamo la scorsa settimana - ora potrebbero esserci novità, sempre per la rosa nerazzurra, in ottica mercato e non solo. Andiamo ad analizzarle.

OCCHIO AI BLANCOS - Si dovrà fare attenzione alle Merengues che avrebbero messo nel mirino la giovane attaccante dell'Inter Caroline Møller Hansen. La giovane 22enne arrivata a Milano durante la campagna estiva di calciomercato dell'estate 2020 dal Fortuna Hjørring dove, in cinque anni, avrebbe collezionato più di 53 presenze e 36 reti. La danese in stagione ha collezionato 25 presenze segnando 9 gol (20 in campionato con 5 reti) fornendo prestazioni altalenanti durante il corso degli impegni della formazione femminile. Nella sua attuale carriera, la centravanti, è riuscita anche a raggiungere le due presenze in Nazionale maggiore con la Danimarca. Ora il suo nome è finito sul taccuino prestigioso del Real Madrid in vista della prossima stagione. Ora l'Inter dovrà prendere una decisione visto anche che il suo profilo è giovane e potrebbe tornare utile per il futuro. Molto probabilmente si aspetterà il parere della nuova allenatrice delle nerazzurre.

MANCA SOLO L'UFFICIALITÀ - Quest'ultima, come raccontato nelle scorse puntate della rubrica (qui l'articolo completo), al 90% dovrebbe essere Rita Guarino. Stando alle ultime indiscrezioni, raccolte dal Corriere dello Sport, mancherebbe solamente l'annuncio del club nerazzurro. L'allenatrice dovrebbe quindi sedersi sulla panchina dell'Inter Women e prendere il posto di Attilio Sorbi. Non resta ora che attendere pazientemente un comunicato da parte del club. L'intesa sarebbe stata raggiunta nelle scorse settimana, in previsione di un definitivo rilancio - insieme ad un'affermazione decisa in campionato e non solo - delle nerazzurre in ottica futura.

INTER E MILAN UNITE NEL RICORDO - Si è svolta pochi giorni fa la cerimonia d'inaugurazione della Via Calciatrici '33 in onore e memoria della prima squadra femminile d'Italia che lottò contro il Fascismo per la propria autonomia e la possibilità di giocare a calcio. A due passi dall'Arena Civica in zona Parco Sempione a Milano. Presente, in rappresentanza del club nerazzurro, Ilaria Pasqui responsabile del settore femminile. La storia del gruppo GFC - Gruppo Femminile Calcio rivivrà in un'istallazione a ridosso della targa della Via.