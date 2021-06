Inter Women - L'inizio di una nuova era è giunto: le mosse

Inter Women, il futuro è cominciato. Proprio così. In questo nuovo appuntamento della consueta rubrica del martedì dedicata all'Inter femminile analizzeremo insieme il futuro prossimo del club con le nuove strategie derivanti dall'ingaggio della nuova allenatrice. Come è stato affrontato negli scorsi giorni (articolo completo qui) l'arrivo sulla panchina nerazzurra di una coach come RIta Guarino alza, inevitabilmente, l'asticella delle aspettative legate alla squadra nella prossima stagione. Il Club non vuole farsi trovare impreparato e sta vagliando tutte le migliori soluzioni per permettere all'ex bianconera, di poter lavorare con un gruppo forte ed in grado di maturare e crescere per puntare sin da subito a traguardi importanti.

MERCATO IN USCITA - Detto nelle scorse settimane dell'addio al calcio giocato di Regina Baresi - storica bandiera della rappresentanza femminile nerazzurra - e del forte interesse del Real Madrid femminile per Caroline Møller Hansen (settimane fa l'accordo sembrava quasi raggiunto, ma ad oggi non vi sono ancora novità in merito), saluta Milano Julie Debever (classe '88). La calciatrice, di ruolo difensore, dopo due stagioni in nerazzurro collezionando 18 presenze ed una rete si accaserà al FC Fleury 91 decidendo così di tornare in patria dopo una carriera in giro per l'Europa. A riportarlo è la stessa giocatrice che - alcuni giorni fa - ha dato l'annuncio sui propri canali social: "un segno indelebile". Così ha definito le sue due stagioni con la maglia dell'Inter ringraziando tutti.

MERCATO IN ENTRATA - Nelle scorse settimane si facevano alcuni nomi di profili interessanti utili alla causa nerazzurra, ma l'avvento di coach Guarino ha leggermente modificato i piani. Ora, con la stessa, andrà programmata la campagna di rafforzamento. Stando alle ultime indiscrezioni - riportate dal portale ilcalciofemminileicf.com poco fa (martedì 22 giugno 2021, ndr) - le nerazzurre sarebbero ad un passo dall'acquisto di Francesca Durante. L'estremo difensore Viola - ultima stagione ad alti livelli in maglia Verona - sarebbe ai dettagli per il trasferimento a Milano. Sulla classe '97 era forte l'interessamento anche di Roma e Juventus, ma l'Inter sembrerebbe aver battuto la concorrenza. Non resta che attendere ulteriori sviluppi e l'eventuale ufficialità per un trasferimento che dovrebbe avvenire a titolo definitivo.

IN RECUPERO - Continua la riabilitazione in vista della prossima stagione di Gloria Marinelli ed Ilaria Mauro, entrambe operate al termine della stagione appena trascorsa. Per le due i tempi di rientro non sono ancora noti, ma il lavoro è continuo come testimoniano i vari post presenti sui loro profili social. Buon recupero ragazze!