Inter Women - Happy Birthday Kathellen! Il futuro nerazzurro? È roseo

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend. Le nerazzurre di mister Sorbi escono sconfitte dal derby di ritorno contro il Milan - valevole per la finale di Coppa Italia - e salutano la competizione. Le ragazze ce l'hanno messa tutta cercando di rimontare l'iniziale svantaggio di 2-0, ma le rossonere hanno comunque avuto la meglio e si sono guadagnate l'approdo allo scontro contro la Roma (le giallorosse hanno eliminato le Juventus). Ora sabato è previsto il match contro le Empoli Ladies quinte a +6 dalle nerazzurre.

TESTA ALTA - La sconfitta rimediata sabato ha gettato nello sconforto diverse calciatrici dell'Inter che comunque ce l'hanno messa tutta per poter provare a raggiungere un traguardo che sarebbe stato storico. Ad oggi però le cugine rossonere hanno ancora quel qualcosa in più in termini di maturità e prontezza, che alle nerazzurre ancora manca o meglio è in fase di sviluppo. Ciò non vuol dire essere inferiori, assolutamente, vuol dire che c'è ancora bisogno di lavorare - giorno dopo giorno - e continuare a migliorare. Le basi ci sono tutte e le idee in vista della prossima stagione non mancano.

FUTURO PROSSIMO - Nel immediato futuro c'è subito una sfida importante per le ladies nerazzurre che domenica 2 maggio, alle ore 15, saranno impegnate in casa contro l'Empoli Ladies alla ricerca di un riscatto che vorrebbe dire anche un passo avanti in classifica. Stando ai numeri le ragazze di Sorbi distano solamente 6 punti dal quinto posto - occupato proprio dalle toscane - e con ancora tre match a disposizione potrebbero farcela (potenziali 9 punti in palio).

TANTI AUGURI - Un augurio speciale va a Kathellen Sousa che ieri - 26 aprile - ha compiuto 25 anni. La giovane numero 14 nerazzurra - ex Bordeaux - è alla prima stagione con la maglia dell'Inter. Ad oggi 11 presenze per lei, complice l'infortunio patito a fine febbraio - in ritiro con la Seleção - che ha interessato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.