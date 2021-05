Inter Women - Fine stagione e tempo di bilanci: quale futuro in panchina?

Consueto appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend. Un finale di stagione non roseo per le ragazze di mister Attilio Sorbi che escono sconfitte anche dall'ultimo match contro le calciatrici imbattute - 22 su 22 in Serie A - della Juventus Women. Un netto 5-0 che chiude il campionato nerazzurro. L'Inter Women raggiunge così l'ottava posizione in Serie A (25 punti) con un bottino finale di 7 vittorie, 4 pareggi ed 11 sconfitte. Lo score recita 31 gol fatti e 44 subiti in una stagione di alti e bassi per le ragazze nerazzurre. Ora però la mente è già proiettata al futuro: chi si siederà sulla panchina della squadra femminile?

RITORNO AL PASSATO? - La vera domanda è: chi guiderà le nerazzurre la prossima stagione? Detto che mister Sorbi dovrebbe salutare - per lui ancora un anno di contratto e possibile impiego nel settore giovanile maschile del club - ci potrebbe essere il ritorno di un nome già conosciuto dalle parti di Milano. Infatti, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, il nome in pole position dovrebbe esserci quello di Sebastian De La Fuente. L'argentino, attuale tecnico dell'Under 19 femminile, è un volto conosciuto nel calcio femminile - soprattutto in quello di stampo Inter - visto che è stato l'artefice della promozione in Serie A delle ragazze nerazzurre di due anni fa. Sarà lui il prossimo "nuovo" mister? Probabilmente...

AGGIORNAMENTI - Ultimo match in maglia Inter, contro le bianconere nello scorso weekend, per Chiara Marchitelli: "L'emozione è tanta, i rimpianti no. Ho fatto tutto quello che volevo, è il giusto momento per lasciare. Alle nuove leve direi di non avere paura: essere portiere richiede un carattere forte, ma al tempo stesso regala grandi soddisfazioni". Queste le parole dell'estremo difensore, rilasciate a Sky Sport 24 al termine del match, che in nerazzurro ha disputato le ultime due stagioni collezionando 18 presenze. Tributo da parte del club e delle avversarie ad una calciatrice con un palmares di tutto rispetto: 4 scudetti, 4 Coppa Italia e 5 Supercoppa Italiana. Chiara: che carriera!

INFERMERIA - Continua il recupero di Ilaria Mauro dopo l'intervento della scorsa settimana (buon compleanno in ritardo per lei che ha compiuto gli anni il 22 maggio). A lei, nell'infermeria nerazzurra, si è aggiunta Gloria Marinelli che ieri 24 maggio si è sottoposta ad un intervento al ginocchio sinistro. Ecco il comunicato: "La giocatrice Gloria Marinelli è stata sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di frammento condrale rotuleo del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Prof. Piero Volpi, è perfettamente riuscito. La giocatrice inizierà tra qualche giorno il programma riabilitativo". Si comincia il conto alla rovescia per la prossima stagione.