Inter Women - Doppia Marinelli, ma che peccato! Quale futuro per Sorbi?

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata alla squadra femminile e alle loro gesta nel weekend. Un fine settimana dolceamaro per le nerazzurre che si sono viste rimontare dal 3-0 - doppietta della bomber Gloria Marinelli - ad un 3-3 finale con tre reti subìte, da perte delle Empoli Ladies, nel giro di dodici minuti. Una doccia fredda per le ragazze di mister Sorbi che stavano già pregustando un avvicinamento, con le toscane nel mirino, che non si è materializzato.

E ORA? - Adesso le nerazzurre avranno ancora due match per poter chiudere al meglio la stagione - domenica 09 maggio contro San Marino e la successiva, il 16 maggio, contro la Fiorentina - e poi si potrà programmare il futuro. La squadra ha delle basi solide, si pensi a calciatrici come Gloria Marinelli (anche nell'ultimo match doppietta per lei) o Marta Pandini (una delle giovani promesse più brillanti del panorama calcistico italiano) entrambe classe '98.A loro si aggiungono veterane del calibro di Regina Baresi (una vita in nerazzurro) o Stefania Tarenzi (alla sua seconda stagione in maglia Inter). Non resta dunque che puntellare un gruppo di per sè già competitivo, che però dovrà crescere sul piano della gestione del match. Gestire un match, controllato fino al 60esimo come contro le Empoli Ladies, dovrà essere la prerogativa della prossima stagione per poter scalare la classifiche e puntare ai piani alti.

GUIDA TECNICA - Chi guiderà però il gruppo verso questa consapevolezza? L'attuale mister Sorbi, stando alle ultime indiscrezioni di questi giorni, non sarebbe così saldo sulla panchina delle nerazzurre. Infatti, la dirigenza dell'Inter starebbe facendo le proprie valutazioni in vista della prossima stagione. Sul tavolo alcuni nomi come Cincotta - allenatore della Fiorentina - o di Sebastian De La Fuente attuale tecnico dell'Inter Women U19 ed ex mister proprio delle nerazzurre nell'annata della promozione nel 2019 (l'annata dell'invincibilità). Questi nomi sarebbero al vaglio della dirigenza visti i due piazzamenti consecutivi - scorsa ed attuale stagione - nella parte medio-bassa della classifica.

PROSSIMO IMPEGNO - Ora le ragazze dell'Inter Women si preparano per affrontare il penultimo impegno della stagione contro San Marino. Le ragazze della repubblica sammarinese arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed il penultimo posto a quota 9 punti a tre punti dal Napoli (quota 12). Proprio quest'ultime le hanno superate nell'ultimo match con un netto 5-0.