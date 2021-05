Il weekend degli ex - Tra gioie e momenti thrilling: un finale da brividi

Consueto appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata agli ex calciatori transitati - con alterna fortuna - sulla sponda nerazzurra di Milano: Il weekend degli ex. Un fine settimana di gioie e brividi per molti ex giocatori nerazzurri che vedranno deciso il loro destino all'ultima giornata di campionato. A sorridere, come nelle scorse settimane, Joao Miranda autore di un assist nella vittoria del São Paulo nella semifinale della fase finale del Campeonato Paulista.

UOMO ASSIST - Con un gol ed un assist, l'ex numero 23 dell'Inter, sta regalando molte gioie al club brasiliano. Sotto la guida di un altro ex -El Valdanito Crespo - Miranda sta dimostrando che, a trentasei anni, ha ancora molto da dimostrare e offrire. Assist nella vittoria decisiva per 4-0 contro il Mirasol-SP. Ora in programma la doppia finale - andata e ritorno - contro il Palmeiras che in semifinale ha avuto la meglio sul Corinthians per 0-2. Prima sfida il 19 maggio, ritorno il 23 con orari ancora da definire. Continua dunque su ottimi livelli l'esperienza verdeoro degli ex Inter, tra i quali sono presenti anche Hernanes ed Eder anche se, quest'ultimo, negli ultimi match non è stato convocato.

THRILLER - Finali simili per due ex nerazzurri che, in passato, hanno vissuto fortune alterne a Milano. Si sta parlando dell'ex capitano Mauro Icardi e dell'ex mediano Geoffrey Kondogbia. L'ex numero 9, che con l'ambiente Inter non si è lasciato benissimo, è ancora in corsa per il titolo di campione della Ligue 1 grazie alla vittoria sul Reims per 4-0 ed il contemporaneo pareggio del Lille fermato - sullo 0-0 - dal St. Étienne. L'argentino e compagni sperano ancora di raggiungere la vetta e tutto si deciderà il prossimo week-end. La lotta è ancora aperta e occhio anche al Monaco che potrebbe riservare una clamorosa sorpresa.

Situazione simile per l'ex numero 7, proprio ex Monaco, che però rispetto all'ex compagno la sta vivendo forse con un po' più di tranquillità (relativa). Il classe '93 - arrivato in nerazzurro dopo essere stato strappato ai cugini rossoneri - sta per raggiungere il titolo di campione di Spagna nella Liga. Il tutto però - come nel caso di Maurito - sarà deciso all'ultimo turno con il Real Madrid ancora in corsa e proto a beffare l'Atletico del Cholo Simeone. Sabato prossimo, alle ore 18, il verdetto finale. Il centrocampista, in forza all'Atleti, affronterà il Valladolid (ancora in lotta per la salvezza). I blancos invece se la vedranno contro il Villareal impegnato nella rincorsa ad un posto per l'Europa League (competizione nella quale sono in finale). Nulla è ancora deciso, di sicuro però c'è una cosa: bisogna vincere.