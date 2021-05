Il weekend degli ex - Lazaro tennistico. Maurito: attention...

Ritorna la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata agli ex calciatori transitati - con alterna fortuna - sulla sponda nerazzurra di Milano: Il weekend degli ex. Giornata grigia e uggiosa - come in molte città italiane - quella affrontata nell'ultimo turno, dei rispettivi campionati, da alcuni ex nerazzurri. Dalla batosta del terzino austriaco ai fantasmi di Icardi. Non c'è pace per loro.

GAME-SET-MATCH - Più che un match di calcio, si è rivelato un incontro tennistico. Stiamo parlando dell'ultima partita tra Bayern Monaco - ufficialmente Campione di Germania - ed il Borussia Mönchegladbach. La squadra dell'ex terzino nerazzurro Valentino Lazaro - in prestito ai tedeschi - ha subito un sonoro 6-0 esterno senza alcun diritto di replica. Il nazionale austriaco, partito titolare occupando la posizione di ala destra - nel 4-4-2 di mister Rose -, è stato sostituito dopo appena un tempo quando il risultato era già compromesso (4-0 all'intervallo per i bavaresi). Lazaro non è riuscito ad incidere sulla partita e ha dovuto gettare la spugna... Anzi, la racchetta.

FANTASMI - Quelli che aleggiano sul Parco dei Principi. Dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano di Guardiola e del suo Manchester City, ora i parigini rischiano di vedersi soffiare da sotto il naso un altro trofeo. Infatti, con il pareggio esterno contro il Rennes (dopo il vantaggio iniziale), la banda di Icardi & Co. si ritrova a tre punti dalla vetta con due partite al termine della stagione. Davanti, il lanciatissimo Lille, non intende placarsi e continua a vincere. A rischio pure la seconda posizione messa nel mirino da Monaco e Marsiglia. In questo periodo di crisi, insieme alla squadra, è entrato anche il bomber argentino che dopo un rientro su livelli altissimi ora non riesce più ad incidere: brutta prestazione in Europa e nessun graffio nel fine settimana. I fantasmi si fanno sempre più presenti... intanto a Milano si festeggia. Periodo nero.

EX-NOSTRANI - Non un bel periodo nemmeno per alcuni ex Inter impegnati in Serie A. Uno su tutti Caldirola. Il difensore, dopo il match contro il Cagliari, rischia ora di retrocedere in Serie B. Il capitano non è riuscito a guidare i suoi alla vittoria, contro una diretta avversaria, per la permanenza nella massima serie. Ora la strada si fa in salita a tre match dalla fine. Dall'altro lato invece sorridono tre ex nerazzurri: Duncan, Nainggolan e Godin. Con la netta vittoria per 1-3 in casa delle Streghe vedono avvicinarsi sempre più il traguardo che, dall'arrivo di Semplici in panchina, sì è fatto sempre più reale e concreto.