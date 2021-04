Il weekend degli ex - L'ex capitano una certezza. Cancelo: che gioia!

Eccoci, come di consueto, con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza: Il weekend degli ex. Un fine settimana generalmente felice, come quello dei nerazzurri vittoriosi contro il Verona. Proprio nell'ottica titolo nazionale ecco che la prestazione dell'ex capitano Mauro Icardi ha permesso al PSG di mantenere il treno del Lille e continuare a sperare. Nel mentre in Inghilterra un altro ex sorride: primo trofeo stagionale!

STATO DI GRAZIA - Se qualcuno aveva dei dubbi sullo stato di forma dell'ex numero 9 dovrà ricredersi. Dopo un lungo periodo di inattività, l'argentino è tornato più brillante che mai! Di chi stiamo parlando? Beh semplice: Mauro Icardi. L'ex capitano nerazzurro - già celebrato la scorsa settimana per il gol allo scadere - in questo weekend si è ripetuto. Cinque gol in tre partite - tripletta in Coupe de France contro l'Angers nell'infrasettimanale - tra i quali il rigore all'89esimo contro il Metz per il definitivo 1-3. Maurito è riuscito a lasciare il segno nonostante soli 9 minuti giocati. Il rapace dell'area di rigore è definitivamente tornato? Sembrerebbe di sì. Certezza.

WHAT A TROPHY! - C'è, tra gli ex Inter, chi è ancora più felice dell'ex centravanti. Basta attraversare il Tunnel della Manica, o Eurotunnel, e spostarsi in Inghilterra per constatare la gioia di João Cancelo. L'ex terzino portoghese, che in nerazzurro aveva fatto intravedere le sue enormi capacità soprattutto in ambito offensivo, nella serata di ieri ha conquistato il primo titolo nazionale: la Carabao Cup (o Coppa di Lega). Ottima prestazione per lui che sull'out mancino ha messo spesso in difficoltà la retroguardia del Tottenham. Più volte è riuscito a saltare Aurier - sostituito poi da Sissoko - e fornire cross interessanti per Foden o gli altri attaccanti del City. Questa è sola la prima vittoria per lui che, ora, vede avvicinarsi pure il titolo di Campione d'Inghilterra. È solo questione di giornate. Felicità.

TOUR MONDIALE - Questo fine settimana, come preannunciato, è stato molto roseo anche per altri ex passati per Milano per una o più stagioni. In Grecia continua la cavalcata dell'Olympiacos di M'Villa vittorioso per 2-0 contro l'AEK nei playoff del Gruppo A. In Brasile prosegue l'ottimo momento di forma del São Paulo allenato da Hernán Crespo. Un netto 0-3 rifilato all'Ituano che ha permesso anche il ritorno in campo del Profeta Hernanes dopo uno stop a causa di problemi fisici. L'ex bomber nerazzurro si sta confermando, alla guida del gruppo, uno dei migliori allenatori del club Paulista del ventunesimo secolo. Per lui 7 vittorie - compresa quella di stanotte - in appena due settimane e solamente un k.o.. Predestinato.