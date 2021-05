Il weekend degli ex - I verdetti: lacrime sotto la Tour Eiffel, sorrisi in Brasile

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza dedicata agli ex calciatori transitati - con alterna fortuna - sulla sponda nerazzurra di Milano: Il weekend degli ex. Un fine settimana di verdetti in questo finale di stagione prima di ripartire - tra meno di un mese - con gli Europei di calcio. Tra sorrisi e lacrime di gioia c'è anche chi, inaspettatamente, deve dire addio ai sogni di gloria.

LACRIME - C'è chi piange di gioia, chi invece versa lacrime amare di delusione. Una stagione che doveva prospettare il raggiungimento del sogno europeo e che invece ha portato con sè pure il secondo posto in campionato. Si sta parlando, ovviamente, del PSG. Il club parigino ambiva a traguardi europei di ben più alto prestigio, ma sul suolo francese ha dovuto arrendersi alla stagione perfetta e senza sbavature del Lille che si è laureato campione all'ultima giornata. Un finale al fotofinish che ha visto trionfare il club con la miglior difesa (24 gol subiti) davanti alla corazzata formato dalle tante stelle come Mbappè, Neymar e l'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi. Per l'argentino non una stagione straordinaria chiusa con all'attivo 20 match nei quali ha segnato 7 reti e fornito 4 assist. Mentre a Milano si festeggia il tricolore, a Parigi si pensa al futuro. Rimanere o partire? Forse è presto per saperlo, sta di fatto che il bottino stagionale non ha rispettato le attese. Delusione.

Lacrime anche per Politano che nell'ultimo match disponibile non trova, insieme al Napoli, il risultato per potersi qualificare in Champions League la prossima stagione. Il loro posto sarà occupato dal Milan e dalla Juventus che, insieme all'Atalanta e all'Inter, andranno a disputare il massimo torneo europeo.

FESTEGGIAMENTI - Di tutt'altro umore - oltreoceano - alcuni ex nerazzurri che stanotte sono stati eletti campioni del Campeonato Paulista. Stiamo parlando del São Paulo di mister Crespo e dei suo calciatori come Miranda, Eder ed Hernanes. Una colonia ex Inter che ha portato al trionfo il club brasiliano battendo in finale il Palmeiras per 2-0 (dopo l'andata terminata in parità) regalando così il primo trofeo al Valdanito. Vamos!

BILANCIO FINALE - Il bilancio di fine stagione sembra sorridere agli ex calciatori transitati a Milano. Infatti, alle gioie sudamericane, vanno aggiunte quelle spagnole di Kondogbia (vincitore della Liga 20/21 con l'Atletico) e quelle greche, già citate nelle scorse settimane, di M'Villa vincitore del campionato con l'Olympiacos. Da non dimenticare, inoltre, i festeggiamenti portoghesi di João Mario con il suo Sporting Lisbona.

Si conclude dunque una stagione lunga e complicata che ha visto trionfare i nerazzurri nostrani, conquistando il 19° Scudetto della loro storia, e non con vari titoli vinti in giro per l'Europa ed il Mondo. Il 2021, quindi, ha portato molto bene in termine di trofei con la speranza che questo sia solo il punto di partenze per un futuro radioso.