Il Mattino di Napoli: Mertens leggermente favorito su Osimhen

Aggiornamenti dell'ultimo minuto direttamente da Napoli. Impossibile vedere Mertens e Osimhen in campo contemporaneamente dal primo minuto contro l'Inter.

Almeno dalle parole de Il Mattino, secondo cui il belga sarebbe in leggero vantaggio sul nigeriano per una maglia da titolare: in questo senso sarà indicativo l'allenamento di rifinitura in programma oggi, ma in ogni caso non si esclude una staffetta tra i due a gara in corso.

Sorpasso di Mertens su Osimhen, dunque. Aggiorneremo.