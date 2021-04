(ID) Pistocchi: “Conte resterà. Marotta alla Juventus? Non lo escluderei”

Nel corso del nostro podcast “I Gemelli and Saba”, Maurizio Pistocchi ha anche commentato le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus e l’addio di Antonio Conte all’Inter al termine della stagione:

“Se dovesse andar via Agnelli cambierebbe lo staff dirigenziale e se andassero via Paratici e Nedved, il primo nome sarebbe quello di Marotta che è un ottimo manager, ma non è strettamente esperto di calciatori. Tutto può succedere alla Juve, si parla di Nasi. Non escluderei qualcosa di clamoroso. La sensazione che ho io è che per adesso si punta a finire la stagione, ma non credo che le cose rimarranno così la prossima stagione. Il primo nome che viene in mente è quello di Marotta, ma può darsi che Marotta rifiuti. Certo, lavorare con la liquidità di Exor è più facile che lavorare nella situazione attuale”

“Escluderei che Conte vada via. So che è molto motivato perché è convinto che ha nelle mani un grande potenziale. Conosco persone molto vicine ad Antonio. Dopo la Champions, quando tutti lo volevano esonerare, io sono stato l’unico a dire che Conte è il punto di forza dell’Inter. L’Inter in 10 anni ha cambiato 13 allenatori e speso un miliardo senza vincere. Conte ha cambiato la mentalità ad un gruppo di giocatori che non aveva mai vinto. Non penso che voglia buttare tutto questo”.

“Conte ha vinto in Italia, in Inghilterra e ora sta vincendo di nuovo. E’ un costruttore di squadre. L’Italia è uscita ai calci di rigore. Io conosco parecchie persone che lavorano vicino a Conte e gli vogliono tutti bene perché vedono la passione e l’impegno che ci mette. Io quando trovo uno che ha passione gli attenuo i difetti”.