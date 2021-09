ID - Inter, Biasin e le confidenze su Christian Eriksen e Stefano Sensi

INTER - Fabrizio Biasin durante la sua intervista in esclusiva sul canale Twitch di InterDipendenza.Net ha parlato anche di Christian Eriksen. Secondo il giornalista di Libero, il danese, che si spera possa ritornare a vestire la maglia nerazzurra, ha conquistato lo spogliatoio proprio nella prima parte della scorsa stagione:

"Eriksen è il mio calciatore preferito e nella seconda parte della stagione scorsa è stato decisivo. Con un calciatore del genere si gioca ad un tocco massimo due e ciò permette alla palla di correre più veloce. Ha poi anche giocato in un ruolo che non era il suo. La mia speranza è che con un pò di fortuna possa ritornare a giocare con la maglia dell'Inter. Si è guadagnato il rispetto del gruppo quando non ha mai detto un parola nel momento in cui veniva relegato in tribuna...".

Non solo Eriksen. A proposito di centrocampisti, Biasin ha espresso il suo auspicio anche su un altro calciatore, Stefano Sensi: "Mi auguro che recuperi perché il Sensi vero si è visto nella prima Inter di Conte. Sarebbe un recupero fondamentale ma credo che il suo sia un problema di testa, non fisico. Sarebbe utile anche come seconda punta".