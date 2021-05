Happy Inter tra armonia e divertimento: la formula perfetta

"Cercatela, tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta ora si metta in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è lì. Ce l’avete. Ce l’abbiamo. Perché l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l’abbiamo nascosto come fanno i cani l’osso, che lo nascondono". Felicità. Immancabile, fondamentale, vitale. Così Roberto Benigni - in un suo celebre monologo - la definiva.

Sulla scia di queste parole sembrerebbe innestarsi la stagione della rosa dell'Inter. Calciatori felici, che si divertono - ed hanno fatto divertire - tutti uniti verso un unico ed importantissimo obiettivo. Quest'ultimo è stato alla fine raggiunto. Una delle chiavi è stata proprio la felicità - con la -f maiuscola - che unita alla coesione, al divertimento ed alla spensieratezza ha permesso di raggiungere il tricolore. Si pensi a tutti i post Instagram degli ultimi mesi. Risate, scherzi, momenti di gruppo e tanti commenti ironici e simpatici.

A farne da padrone, in questa stagione, soprattutto il duo Brozovic-Barella molto attivo sui social - come in campo - con esultanze, commenti a mo' di presa in giro e tanti sfottò. Genuini e puri come nei più rodati rapporti d'amicizia. Quest'unione ha giovato anche ai fini dei risultati ottenuti poi sul campo. Esplosioni, esultanze, video in piscina o sul campo d'allenamento. Risate, risate e ancora risate. A loro, in successione, si sono uniti Romelu Lukaku ed Andrea Ranocchia.

I nerazzurri si sono dunque dimostrati molto attivi e soprattutto coinvolgenti - con i tifosi - su tutte le piattaforme. Uno degli ultimi post dei ragazzi è stato quello di Big Rom dove - al termine di una partitella di allenamento - si lamentava per l'arbitraggio e per la VAR taggando mister Conte (anch'esso molto attivo con video di trame di gioco e non solo). Nei commenti al post - oltre a quelli di migliaia di cuori nerazzurri - si sono susseguiti quelli di Bastoni, che ha richiamato l'episodio Conte-Maresca di Udine (in chiave scherzosa), e quelli dei protagonisti sopracitati. Si pensi poi anche ai festeggiamenti nel post del match contro la Sampdoria - Ranocchia trasportato in barella e fatto cadere da Perisic - oppure lo scontro sul ring tra il mister e Lautaro a seguito di ciò che era avvenuto sul campo nel match precedente.

Una comunicazione efficace, puntuale, rapida ed efficace. Giocare d'anticipo e placare le polemiche sul nascere giocando sul piano del divertimento. Una formula magica che all'Inter ha funzionato ed ha rappresentato l'ingrediente in più per una stagione da sogno. Vincere sì, ma sempre con il sorriso. L'happy Inter sa come si fa.