Gloria nerazzurra: tutti gli Scudetti e i Capitani, dagli anni Settanta ad oggi

Inter, storia di un grande amore. Dopo il diciannovesimo Scudetto in cassaforte, andiamo a ripercorrere tutta la gloriosa storia nerazzurra. Dalla fondazione ad oggi, ecco tutti i titoli portati a Milano, con rispettivi Capitani. Capitolo Due: dagli anni Settanta ad oggi.

1970-1971 - Trascinata dalle 24 reti di Roberto Boninsegna, la Beneamata vince il duello con il Milan e il Napoli e conquista l’undicesimo scudetto. A metà stagione l’esonero di Herrera, sostituito da Giovanni Invernizzi. CAPITANO: Sandro Mazzola

1979-1980 - Per la terza stagione con Bersellini al comando l’Inter torna a vincere lo scudetto. Decisivo il derby del 2 marzo 1980, data in cui lo stadio milanese fu rinominato in onore dell'ex calciatore Giuseppe Meazza: il confronto viene deciso da una rete di Oriali. CAPITANO: Graziano Bini

1988-1989 - Il 13esimo titolo arriva dopo un’ottima stagione in campionato, con un grandissimo avvio della fase di ritorno: la squadra di Trapattoni inanella una serie di 8 vittorie consecutive. CAPITANO: Giuseppe Baresi

2005-2006 - A seguito dello scandalo Calciopoli e della conseguente retrocessione in B della Juventus e della penalizzazione di 30 punti inferta al Milan, ai nerazzurri viene assegnato il titolo dal commissario straordinario della Federazione Guido Rossi. CAPITANO: Javier Zanetti

2006-2007 - Per l'Inter sono anni d'oro, confermati anche dal secondo scudetto consecutivo sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. Con addirittura la bellezza di 17 vittorie consecutive in stagione - un record mai più eguagliato - a fine anno i nerazzurri vincono staccando di 22 lunghezze la Roma al secondo posto. CAPITANO: Javier Zanetti

2007-2008 - Nell'anno del centenario della squadra, arriva il terzo scudetto consecutivo, il 16esimo complessivo. CAPITANO: Javier Zanetti

2008-2009 - Nella prima stagione di José Mourinho sulla panchina nerazzurra, l'Inter trionfa in campionato e fa suo il quarto scudetto consecutivo. Una stagione impreziosita dalle reti di Ibrahimović, capocannoniere con 25 gol. CAPITANO: Javier Zanetti

2009-2010 - È l’anno del Triplete: i nerazzurri diventano la prima squadra nella storia del calcio italiano a vincere nella stessa stagione campionato, Coppa Italia e Champions League. CAPITANO: Javier Zanetti

2020-2021 - Dopo nove anni di predominio della Juventus, l'Inter torna a vincere lo Scudetto, guidata da Antonio Conte e trascinata dalle reti di Lukaku. Termina l'egemonia bianconera. CAPITANO: Samir Handanovic