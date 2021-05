GDS: un'Inter alla Inzaghi, Lu-La e... Luis AlbEriksen

Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha già in mente Christian Eriksen come suo nuovo Luis Alberto nell’avventura all’Inter: “Ora con Inzaghi Eriksen può pensare a un ambizioso futuro da Luis Alberto: sarà il centrocampista di qualità e grana fina che porta palla e tira in porta.

Mercato permettendo, la Lu-La non può che essere la stessa arma di distruzione di massa degli ultimi due anni: sarebbe un delitto separare ciò che Conte ha unito. Più che su Lautaro, la lente di ingrandimento va, però, puntata su Lukaku: se Immobile ha una Scarpa d’oro in salotto anche grazie a Simone, chissà fin dove può arrampicarsi Romelu. Da capire se il belga continuerà a giocare così tanti minuti spalle alla porta, ma di certo si accentuerà la tendenza a correre in campo aperto”.