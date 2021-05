GDS - Trapela fiducia per la permanenza di Conte: servono garanzie tecniche

Oltre all'argomento legato all'accordo col fondo Oaktree, la Gazzetta dello Sport parla del tanto chiacchierato (e attesissimo) meeting fra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra.

Per il quotidiano milanese trapela fiducia sulla permanenza dell'ex ct, anche se la dirigenza (grazie al finanziamento) dovrà assicurare garanzie circa la tenuta finanziaria futura dell'Inter, onde evitare nuovi problemi come quelli attuali. Allo stesso Conte piacerebbe andare avanti, continuare a lavorare con questo gruppo e puntare alla seconda stella, ma serviranno anche garanzie tecniche.

L'idea dell'Inter sarebbe quella di incontrarsi prima della gara con l'Udinese di domenica, come abbiamo detto questa mattina, anche se appare complicato per precedenti impegni istituzionali delle due parti. Al più tardi, comunque, si andrà nelle ore successive all termine del campionato.