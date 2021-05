GDS - Spalletti accetta il Napoli, ma c'è un altro nome in corsa

“Luciano Spalletti continua a rappresentare il top ed ha già dato la sua disponibilità, accettando le proposte del presidente”. Così La Gazzetta dello Sport rende noto che Luciano Spalletti ha dato totale apertura per il Napoli del futuro:

“A De Laurentiis piace anche Simone Inzaghi, e questa non è una novità, ma mai si sognerebbe di fare uno sgarbo all’amico Lotito. Un’eventuale offerta verrebbe fatta soltanto se il tecnico non dovesse rinnovare. Ma trattandosi di De Laurentiis, il colpo di scena non può essere scartato a priori”.