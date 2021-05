GDS - Mistero luogo e orario, ma è il D-Day per il vertice Conte-Zhang

Arrivano gli aggiornamenti della Gazzetta per quello che è a tutti gli effetti il D-Day per il futuro di Antonio Conte all'Inter. La rosa afferma infatti che il grande giorno è arrivato.

Celebrato il diciannovesimo titolo italiano, nelle prossime ore Steven Zhang dovrebbe finalmente proporre ad Antonio Conte e all’intera area sportiva il progetto in atto in vista della prossima stagione. Non ci sono ancora certezze ufficiali che il meeting avvenga proprio nella giornata di oggi, ma aspettare ancora rischia di risultare contro producente.

Naturalmente sono sconosciuti anche eventuale luogo e orario del vertice. Anche perché, dopo quello dell’agosto scorso a Villa Bellini, la società non gradirebbe troppo clamore mediatico. Conte-Inter, lavori in corso.