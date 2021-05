GdS - Le alternative ad Allegri: anche Mihajlovic. Inzaghi e Sarri? No. Spunta Conceicao

Casting Inter. La panchina nerazzurra ora diventa una ghiotta possibilità per tanti. La Gazzetta dello Sport parla di all in su Allegri. Ma, se l'affondo sul tecnico toscano non dovesse andare in porto, ci sarebbero già le alternative.

Fra queste, anche Mihajlovic. Ha carisma ed è un ex Inter. Pensieri sono stati fatti anche su Simone Inzaghi, anche per la continuità tattica che avrebbe assicurato, ma il tecnico ha deciso di proseguire la sua avventura alla Lazio.

Non trova conferme l'ipotesi Sarri che pagherebbe una rosa non coerente con le sue idee. Non è nella lista di Marotta, Gasperini. Poi ci sono le piste portoghesi: Fonseca e Conceicao.