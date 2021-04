GDS - Kolarov, l'uomo spogliatoio: fondamentale, ma col futuro in bilico

Vi sembra possibile ritenere un giocatore fondamentale, all'interno di un gruppo squadra, anche senza un contributo effettivo sul campo? Secondo la Gazzetta dello Sport, questo è proprio il caso di Aleksandar Kolarov.

Il terzino serbo, arrivato la scorsa estate all'Inter dalla Roma, ha messo insieme soltanto sette apparizioni in campionato (undici in totale, considerando anche Coppa Italia e Champions League), senza lasciare scolpiti momenti indelebili nella mente dei tifosi e finendo stabilmente in panchina.

Eppure, secondo il noto quotidiano milanese, all'interno del gruppo nerazzurro il suo è un ruolo al limite del vitale: "Una sottolineatura la merita Kolarov: ai margini dal punto di vista tecnico, tutti ad Appiano ne riconoscono un ruolo fondamentale all'interno dello spogliatoio, per esperienza e motivazioni trasferite ai chi in carriera poco o niente ha vinto".

Al momento il suo futuro in nerazzurro sembra in bilico. Vedremo se basterà il contributo dell'ex Roma e Lazio, per essere confermato.