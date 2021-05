GDS - Inter, i dettagli dell'accordo con Oaktree: non cambia l'azionariato

La Gazzetta dello Sport fa l'analisi dell'accordo fra l'Inter e il fondo californiano Oaktree Capital Management, che verserà alla controllante del club nerazzurro 275 milioni di euro. Tra questi, 240 arriveranno direttamente nelle casse nerazzurre in più pagamenti e serviranno per il rimborso delle questioni pendenti (stipendi di squadra e staff) e per la gestione del prossimo anno sportivo.



All'opposto di quanto circolato nella giornata di ieri, il fondo Oaktree non entrerà direttamente nel pacchetto azionario nerazzurro, con LionRock che resta quindi proprietario al 31.05%. A tutela dei 275 milioni Oaktree ha ottenuto il pegno sul 68,55% di Great Horizon (la controllante lussemburghese dell'Inter): se dopo 3 anni Suning non fosse in grado di rimborsare il prestito, i californiani diventerebbero i padroni del club.