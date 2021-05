GDS - Conte, vertice di ieri saltato. Entro venerdì...

Il meeting tra Zhang, Conte e l’area sportiva che deve delineare il futuro dell’Inter diventa una partita a scacchi in cui non è chiaro chi sarà il primo a fare la propria mossa. Aspettare ancora non sembra giovare a nessuno ma evidentemente sono necessarie ancora delle valutazioni. Questo secondo La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore è tuttora a Milano, entro venerdì il faccia a faccia avverrà per forze di cosa e non è da escludere che dopo l’attesa di ieri il confronto avvenga già oggi. Non resta che attendere.