(GdS) Addio Conte, la reazione di Lukaku alla notizia. Hakimi: c'è una mega offerta

"Ma come?". Sarebbe stata questa, stando alla ricostruzione odierna de La Gazzetta dello Sport, la reazione di Lukaku alla notizia dell'addio di Conte.

Lui e gli altri calciatori speravano in un altro epilogo. Invece Conte non è più effettivamente da ieri il loro tecnico. Spaesata la squadra, spiega il quotidiano. E ora non sono escluse sirene dal mercato.

Il Psg sarebbe interessato ad Hakimi: l'offerta dei francesi potrebbe aggirarsi sui 50 milioni. Meno, se nell'affare fosse inserito Paredes.